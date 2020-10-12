Визит Дуды в Киев раскрыл хитрый план Польши против «Северного потока — 2»

Варшава, 12 октября. Визит в Киев польского президента Анджея Дуды раскрыл хитрый план Варшавы против «Северного потока — 2». Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Госдумы Елена Панина. По ее мнению, Польша пытается сорвать строительство российского газопровода ради реализации своей новой экономической стратегии по перепродаже энергетических ресурсов в Европе.

По мнению Паниной, Дуда поехал на Украину, потому что Варшава хочет, чтобы польская нефтегазовая компания PGNiG приняла участие в приватизации украинского энергетического комплекса. Она также напомнила, что антимонопольный регулятор UOKiK Польши ранее назначил штраф в 7,6 миллиарда долларов «Газпрому», обвинив российскую компанию в нарушении антимонопольного законодательства Польши.

«Становится очевидным, что Польша намеревается за счет российского концерна купить объекты энергетической инфраструктуры на Украине, ведь своих денег у нее нет, польский бюджет дефицитен», — заметила депутат.

Панина также обратила внимание, что Польша сделает все возможное, чтобы сорвать строительство СП-2, потому что планирует стать страной, которая будет зарабатывать на перепродаже американского СПГ США в Европу. Кроме того, по ее мнению, польские власти верят, что после блокировки газопровода из России в Германию, Москва будет вынуждена использовать украинскую ГТС, чтобы осуществлять поставки газа в ЕС.

Ранее о том, что США оказывают беспрецедентное давление на Европу, чтобы не допустить завершения строительства «Северного потока – 2» заявил также глава Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов.