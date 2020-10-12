Каменских в обтягивающем платье с декольте поздравили с «беременностью»

Киев, 12 октября. Известная певица Настя Каменских появилась в эфире украинского телевидения в обтягивающем блестящем платье с декольте. Однако наряд звезда, по всей видимости, выбрала не совсем удачный, поскольку фанаты в Instagram стали недоумевать: поздравлять звезду с «беременностью» или советовать эффективную диету.

Каменских стала специальным гостем выпуска украинской версии шоу «Танцы со звездами». Исполнительница представила новую испаноязычную композицию и в шутку назвала себя в Сети «горячей украинской штучкой с латиноамериканским привкусом».

Для выступления звезда собрала волосы в высокий хвост и надела короткое платье с пайетками. Наряд сел неудачно и подчеркнул недостатки фигуры Каменских, которая, к слову, следит за питанием и активно занимается спортом.

Поклонники стали сомневаться: все дело в платье, которое визуально «добавляет широты», питании или же и вовсе в беременности.

«Мне одному кажется, что она беременна, ну или же поправилась?» — задал вопрос dmytro_ilchyshyn.

«Беременная Настя, поздравляем…» — добавил bah.lili.

Однако далеко не все фанаты были столь категоричны. Нашлись те, кто встал на защиту звезды и ее фигуры.

«У нее всегда были широкие бедра, это особенности ее фигуры. Такое впечатление, что вы ее первый раз увидели», — заметил igcyitc86rc7trguob.

«Настя стройная очень. Съемка увеличивает всех в полтора раза, и зрительно видны недостатки фигуры… Но Настенька самая женственная певица Украины, и если есть округлости фигуры, то они совсем некритичны, это всего лишь преувеличение камеры», — возмутилась iriskazhironkina.

Ранее другое фото Каменских вызвало жаркие споры в Сети. Звезда опубликовала снимок, на котором позирует в мокром желтом купальнике. Одни пользователи восхитились «аппетитными» формами певицы, а другие посоветовали ей «поменьше есть».