Елена Лондарь: Для успешной удаленной работы есть несколько лайфхаков

Коронавирус совершил революцию в офисной жизни. Миллионы людей работают из дома, не ездят в метро, не обедают в столовых. И ожесточенно спорят о том, хорошо это или плохо.

Как ни странно, гибридный метод работы — совмещение режимов онлайн и оффлайн — показал свои плюсы, и многим удалось найти баланс между работой и личной жизнью. Эффективность команд выросла. Многие почувствовали себя более счастливыми, не тратя по два-три часа ежедневно на дорогу и обед, стали больше успевать, больше отдыхать, проводить время с семьей.

Но при этом часть сотрудников вообще не может работать дома, у них нет такой возможности — это может быть связано с тем, что они живут в маленькой квартире, или дома может быть большое количество людей, у них может не быть оборудованного рабочего места, да просто своего стола.

Некоторые живут с больными родственниками, у кого-то есть дети, и из-за этого трудно сосредоточиться. Некоторые работодатели сумели справиться и отправить из офиса на дом столы, компьютеры, наушники, а работники получили условия, чтобы комфортно и в полную силу отработать полноценный рабочий день.

Впечатления у людей от второй волны разные. Некоторые говорят: «Хорошо, без проблем, буду дома работать», а некоторым невозможно опять «мыкаться» и искать место для работы чуть ли не в ванной комнате или в кладовке. Наши нормы по «санпинам» не просто так придуманы — каждому нужно пространство для работы.

Тем, кого «ноги кормят», например, тем, кто работает в недвижимости, приходится перестраиваться на ходу и делать виртуальные показы объектов онлайн.

Сегодня люди боятся остаться без работы, не погасить ипотеку, задолжать. Отдельные страхи касаются здоровья — страшно заболеть самому, заразить других, потерять самых близких.

Многим страшно от перспективы снижения качества жизни — они боятся остаться без работы или жить на сильно сокращенную зарплату, без премий, на которые рассчитывали. Деньги у многих являются мерилом собственной значимости — «получаю меньше, значит, я менее ценен».

Как правильно организовать дистанционную работу? Выход есть. Совет руководителям — сокращайте расходы и повышайте производительность. За счет чего? В первую очередь, за счет создания прозрачности коммуникаций. Прежде всего, необходимо рассказывать сотрудникам компании как об успехах, так и о потерях.

Я заметила, что в тех компаниях, где честно рассказывали, каких клиентов они потеряли, что пришлось продать из активов, какие показатели идут вниз, сотрудники гораздо легче восприняли временные ограничения. Открытость вызвала у тех сотрудников, что в курсе, не только понимание и сочувствие, но и ответ: «А что я могу еще сделать?»

Сотрудники, которые временно оказались без работы, переквалифицировались, на ходу осваивали новые навыки. Например, компания, которая вся была сосредоточена на доставке канцтоваров в офисы, быстро организовала онлайн-магазин и доставку сопутствующей продукции: кофе, печенье, чай — и присоединилась к ритейлерам.

Сплоченность вокруг внешнего врага — коронавируса — усиливает коллектив. Если работа построена грамотно — существует поддержка сотрудников, постоянная связь с ними, поддержка ритуалов (флешмобы с рабочих мест, даже совместное исполнение песен) — компания не развалится.

Команды будут искать новые рынки, новые модели и способы монетизации. Кризис, как лакмусовая бумажка, показал, кто с тобой в одной лодке, а кто нет. А ключевых показателей эффективности при этом никто не отменял.

Самому работнику тоже нужно принять ситуацию и перестроиться. Первое, что я бы посоветовала работнику, вынужденному вновь вернуться на удаленку — отказаться от перфекционизма и перестать пытаться быть идеальным работником, идеальным родителем.

Мы просто понижаем планку: сегодня будут макароны, а завтра, может быть, закажем пиццу, и не надо нам «говядины шатобриан под моцареллой». Расставляем приоритеты — есть режим семьи, режим сна, режим прогулок.

Также нужно постараться, чтобы ваши рабочие созвоны не нарушали покой домашних. Можно предупредить коллег, что у вас будут выключены микрофоны, что вы будете не говорить, а писать в чате.

Нужно научиться стыковать графики работы и жизни в семье, что-то переносить по времени, если есть такая возможность. Важно заботиться о своем ресурсе. Если ты сам не в порядке, то у тебя все будет не в порядке.

Нужно находить возможность уделять себе время. Можно переключаться, занимаясь физической нагрузкой — помыть полы, поприседать, отжаться или пройтись. Или побыть наедине с собой. Почитать книжку, посидеть в ванной. Полчаса сосредоточенности и тишины — но только не сидеть в соцсетях!

Терапия счастья — полистать фотоальбомы с радостными эпизодами из отпусков, заняться танцами, музыкой, рисованием.

Одна из практичных рекомендаций тем, кто все же находится в ожидании закрытия компании — посмотреть на рынок, переквалифицироваться, перейти в другую сферу, найти свое — и пройти обучение в бесконечном множестве бесплатных онлайн-школ.

Если тебя что-то беспокоит — задай вопрос. Поговори с руководителем. Расскажи о том, что тебя пугает. Скорее всего, он даст тебе лучший совет.