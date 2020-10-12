СК завел дело по факту убийства трех человек в Бору

Бор, 12 октября. Следственные органы СК РФ по Нижегородской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным следователей, инцидент произошел в деревне Большеорловское Борского района. Мужчина открыл огонь по местным жителям, скончались трое мужчин. Три женщины получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В настоящий момент устанавливается личность стрелка.

Как ранее сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, стрелком может быть 18-летний Даниил Монахов.

