Киев, 12 октября. Украина согласилась выполнить кабальные условия, но так и не дождалась европейских денег, они просто «зависли в воздухе». Об этом заявил на YouTube-канале PolitWera полковник запаса, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск в Белоруссии Владимир Трухан и объяснил, почему Киев оказался в таком положении.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Европейский союз не является для Киева банкоматом. Он также указал, что Киеву следует сосредоточиться на выполнении различных реформ.

Трухан, комментируя заявление Борреля, объяснил, почему Украина не дождалась европейских денег, хотя Киев согласился выполнить кабальные условия и принял законопроект о рынке земли. Он заметил, что Брюссель фактически использовал Украину, а сейчас не готов оказывать финансовую поддержку стране.

«Потому что основной тренд украинской политики и экономики — «прилетят инопланетяне и нам помогут». А как иначе? Евросоюз же не помог», — заметил Трухан.

Он также высказался о саммите Украина — ЕС, который недавно состоялся в Брюсселе, напомнив, что Зеленский привез оттуда только «ворованную ложку».

Ранее Зеленский назвал условие своего ухода с поста президента Украины. Президент подчеркнул, что оставит должность, если не сможет завершить гражданскую войну в Донбассе.