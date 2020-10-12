Москва, 12 октября. Профилактика коронавируса привела к снижению кишечных инфекций. Об этом сообщает интернет-издание Planet Today.

По словам председателя комитета по здравоохранению Государственной думы России Дмитрия Морозова, с начала текущего года медиками не было зафиксировано вспышек кишечных инфекций.

«Регистрировались отдельные инфекции, но вспышек не было. Все дело в том, что граждане стали внимательнее относиться к гигиене и мытью рук», — отметил депутат.

По мнению чиновника, простые меры профилактики могут быть очень действенными, если их исполняют все. Он считает, что каждый должен спросить лично у себя, все ли он делает для того, чтобы остановить пандемию.

«Носим ли мы маски? Соблюдаем ли дистанцию? Также речь идет и о прививках от гриппа», — объясняет Дмитрий Морозов.

Как отметил депутат, в стране нет необходимости введения жестких карантинных мер, которые наблюдались весной. Однако ситуация будет зависеть от динамики распространения коронавируса. Если вирус будет оказывать на систему здравоохранения слишком сильное давление, то меры профилактики могут быть скорректированы.