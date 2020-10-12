Сексопатолог призвал не преследовать людей, обращающихся к проституткам

Санкт-Петербург, 12 октября. Научный сотрудник отдела сексопатологии московского НИИ психиатрии Росздрава Юрий Прокопенко считает, что взрослых людей, прибегающих к услугам проституток, не следует ни лечить, ни наказывать.

«Проституция и отношение к ней — это социальная проблема. Когда-то это было нормально, потом запрещено, потом опять нормально и так далее. Сегодня у нас в России неопределенное отношение к проституции. С одной стороны — это нехорошо. С другой стороны — бывают такие ситуации: «Вот мы пошли в клуб, и нам там не дали. И мы сняли двух телок». Это нормально. Это житейское поведение», — заявил Юрий Прокопенко в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата».

Сексопатолог считает, что такое поведение, конечно же, не красит мужчину в моральном плане, однако наказывать его административно и тем более уголовно за это вряд ли стоит. Он призвал не преследовать людей, обращающихся к проституткам.

«Обращение к проститутке, к другой женщине — хоть к соседке, хоть за деньги — на мой взгляд, не может считаться уголовным преступлением, если все происходит по обоюдному согласию», — уверен Юрий Прокопенко.

Врач напомнил, что к услугам проституток зачастую прибегают мужчины и женщины, состоящие в браке, потому что другим способом они не могут снять возникшее напряжение в семейных отношениях. По его мнению, супружеские измены даже укрепляют брак.

«Внебрачный контакт бывает подрывает основы семьи. Но бывает, что укрепляет: когда брак изжил себя, когда супругов мало что связывает, когда мужчина ходит и не знает, куда деваться. То же самое и с женщинами. И вот у него появляется любовница, и он раз в неделю к ней сходит на пару часиков, подышит воздухом свободы и возвращается обратно. И он готов еще неделю терпеть эти отношения. Повторю: и с женщиной может быть то же самое. Поэтому этот воздух свободы укрепляет брак», — отметил эксперт.

По мнению Прокопенко, когда происходят скандалы в семье на почве ревности — это говорит о том, что секс стоит на первом месте в отношении между супругами и их больше ничто не связывает. Но чаще всего бывает, что связывает их что-то другое и они прощают друг другу мимолетные увлечения.