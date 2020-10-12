Ковитиди сравнила Зеленского с персонажем советской комедии

Президент Украины Владимир Зеленский своими «туманными» высказываниями все больше напоминает персонажа советской комедии «За двумя зайцами» — Свирида Голохвастого. Об этом в комментарии ФАН заявила сенатор Ольга Ковитиди.

Ранее Зеленский в интервью BBC назвал условие своего ухода с поста президента Украины.

«Если я не смогу закончить войну в Донбассе, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю», — заявил Зеленский.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди обратила внимание на туманные формулировки в ответах Зеленского на вопросы о предоставлении особого статуса Донбассу и Минских соглашениях. Сенатор сравнила президента Украины со Свиридом Голохвастым — главным героем комедийного фильма «За двумя зайцами», который был выпущен Киевской киностудией в 1961 году.

«Есть события, которые лучше не комментировать, — исключительно цитировать политических деятелей, сохраняя текст первоисточника. Президент Украины Владимир Зеленский своими туманными высказываниями все больше напоминает персонажа из кинофильма «За двумя зайцами» Голохвастого», — сказала Ольга Ковитиди.

В качестве примера сенатор привела заявления Зеленского, сделанные им в интервью.

«Высказываясь о войне в Донбассе, Владимир Зеленский сказал: «Будут особые условия. Закон об особом статусе — это изменения в конституцию в соответствии с децентрализацией. Оно должно быть, я с этим согласен, но изменения в конституцию сегодня невозможны». Окончанием этого загадочного спича стало заявление, что он, Зеленский, все-таки уйдет с поста президента: «Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек», — напомнила Ковитиди.

В целом же, причина прихода Зеленского в политику — загадка, добавила сенатор. Причем для самого президента Украины.

«Для чего пришел довольно неплохой артист Владимир Зеленский в большую и больную украинскую политику, остается загадкой не только для украинцев, но и для самого Владимира Зеленского», — подытожила Ольга Ковитиди.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин в комментарии ФАН заявил, что Зеленский, говоря о готовности покинуть пост президента в случае, если не сможет остановить гражданскую войну в Донбассе, расписался в нежелании закончить конфликт.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда Донецк и Луганск отказались подчиняться новому руководству страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против заявивших о своей независимости ДНР и ЛНР. Найти решение украинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках контактной группы по Донбассу. Несмотря на все попытки урегулирования, ВСУ продолжают обстрелы территорий ДНР и ЛНР.