Появление Пугачевой на публике вызвало волну споров о ее внешности в Сети

Москва, 12 октября. Певица Алла Пугачева нарушила карантин и появилась на прощании с другом и коллегой Александром Кальяновым. В Сети внешность Примадонны вызвала дискуссию. Выход певицы на публику запечатлели журналисты программы НТВ «Ты не поверишь!».

На похоронах Пугачева появилась в черном платье и шляпке-котелке. Она произнесла трогательную речь у гроба Кальянова. Вечером того же дня певица отправилась на юбилей своей подруги Алины Редель.

В комментариях к видео пользователи Сети обратили внимание на внешность певицы. Комментаторы в очередной раз обвинили артистку в злоупотреблении пластикой.

«От раза к разу все неинтересней смотреть передачу! Лица наших «любимых» звезд напоминают плохо сшитых тряпичных кукол!» — написал Шай Голд.

«Да, старость ко всем в двери постучится, никого не обойдет стороной», — заключил chernoe more.

«Да смыть весь макияж, и не узнать никого», — уверена Гульнара Байтерекова.

Ранее Пугачева в модной фиолетовой шубе напугала своих поклонников, показавшись им «старой» и «чужой» на видео в одном из фан-аккаунтов. Поклонники оценили шик ее образа, но начали спорить по поводу внешности. Многие отказывались узнавать любимую певицу, утверждая, что она пытается выдать себя за другого человека.

Пользователи Сети нашли, что лицо звезды становится «чужим» и «старым» при любой попытке проявления эмоций. А постоянно открытый рот выставляет не в лучшем свете слишком белые искусственные зубы.