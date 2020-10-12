Жириновский предрек вторую Куликовскую битву в Закавказье

Москва, 12 октября. Конфликт у южных границ России приведет к тому, что там состоится новая «Куликовская битва», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Грандиозное сражение он анонсировал в в эфире программы «60 минут», пишет «Царьград».

Политик напомнил, что в 1380 году после Куликовской битвы Русь навсегда освободилась от кочевников из монгольских степей.

«Теперь нам на юге придется такую битву провести и покончить с попытками Турции влезать в Закавказье. Может быть Иран там еще будет с той или иной стороны. То есть, еще одна битва нам предстоит», — добавил он.

Жириновский уточнил, что вмешательства в Белоруссию не потребуется.

«На Востоке все спокойно, в Белоруссии Александр Григорьевич все сделает (сам). Учить его не надо. Александр Григорьевич — навечно. Ногами вперед его даже вынести не удастся. <…> А вот на юге нам придется провести еще одну битву. Это новая Куликовская битва», — заявил Жириновский.

И тогда, по словам лидера ЛДПР, Россия всем «даст по морде»: «И туркам, и персам, и всем остальным. Чтобы все убрались восвояси и никто больше на Кавказ не рыпался».

По словам Жириновского, это навсегда отобьет охоту у иностранцев соваться в этот регион. Политик подчеркнул, что имеет в виду не только полную ликвидацию армии противника.

«Стамбул переименовать в Константинополь, и русский язык — второй государственный», — заключил он.

Напомним, 27 сентября произошло резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Анкара заняла сторону Баку. По мнению аналитика Анатолия Несмияна, азербайджанский лидер Ильхам Алиев является просто «марионеткой» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а обострение в регионе — «демонстрацией сдачи суверенитета Азербайджана».

В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Ереван и Баку заключили перемирие. Но обстрелы вскоре вновь возобновились.