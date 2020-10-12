Дуда отказал Зеленскому и Украине в праве на Крым

Киев, 12 октября. Президент Польши Анджей Дуда публично и в присутствии своего коллеги из Украины Владимира Зеленского отказал Киеву в праве на Крым. На заявление главы государства указал в своем Twitter политолог Владимир Корнилов.

Президент Польши нанес визит в Киев. Дуда и Зеленский в ходе встречи заявили о необходимости «восстановления международно признанных границ Украины» и сохранения санкций против России.

Вот только Дуда, как отметили Корнилов и пользователи Сети, оконфузился, говоря о территориях.

«Любое перемещение границ после Второй мировой войны <…> является недопустимым», — сказал он на пресс-конференции с украинским коллегой.

Корнилов напомнил, что Крым после Второй мировой войны «остался частью России».

«Киев выразит протест Польше?» — не сдерживая смеха, спросил политолог.

Как тонко Дуда сегодня в присутствии Зе отказал Украине в праве на Крым!

Цитирую польского президента: «Любое перемещение границ после Второй мировой войны... является недопустимым».

Напомню, после Второй мировой войны Крым остался частью России❗️

Киев выразит протест Польше? ???? pic.twitter.com/WFcGuxhn8k — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) October 12, 2020

Жители Крыма на народном референдуме в 2014 году заявили о желании воссоединиться с Россией. Голосование провели в полном соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Регион вошел в состав России, а Севастополь стал городом федерального значения.

Однако Украина до сих пор считает полуостров своей, но якобы «временно оккупированной» территорией, и призывает Запад поддержать ее позицию санкциями против Москвы.

Украинская пропрезидентская фракция «Слуга народа» ранее зарегистрировала в Верховной раде законопроект, предусматривающий введение жестких санкций в отношении СМИ, должностных лиц и общественных активистов «за российскую пропаганду».