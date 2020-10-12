Санкт-Петербург, 12 октября. Психолог Ирэна Похомова рассказала о вреде здорового питания телеканалу «Санкт-Петербург».

Как отмечает специалист, при соблюдении правильного питания могут возникать пищевые расстройства организма и внутренний дисбаланс.

По словам Похомовой, в современной медицине есть понятие «ортодексия». Оно обозначает стремление человека правильно питаться. В принципе в этом нет ничего опасного, ведь люди начинают правильно питаться, соблюдать режим и прощаются с вредными привычками. Однако бывает, что стремление питаться правильно выходят за рамки нормальности.

«Не редко люди, увлеченные правильным питанием, начинают голодать, если у них нет возможности съесть что-то из своего обычного рациона. К примеру, приходя в гости и не найдя на столе то, что подходит, человек отказывается от трапезы», — объясняет психолог.

Из-за отказа от приема пищи и голодания в организме начинают происходить изменения, которые отрицательно сказываются на внутренних органах.