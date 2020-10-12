Заявление главы Минздрава Турции спровоцировало скандал на фоне пандемии

Пользователи соцсетей раскритиковали министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа. Глава Минздрава снова разочаровал жителей страны, опубликовав сфабрикованную статистику заболевших коронавирусом в официальном Twitter-аккаунте.

Ложные данные Минздрава Турции вызвали недовольство граждан

Ранее выяснилось, что Анкара занизила количество случаев заражения инфекцией в десять раз. После этого турки перестали доверять официальной COVID-статистике.

«Думаю, что скоро заболевших будет больше. Никто не носит масок, люди не соблюдают меры предосторожности. Все вернулись к обычному состоянию», — заявил пользователь Twitter в комментариях под записью министра здравоохранения.

Bence vakalar yeniden artacak.



Bugün baktım millette maske falan yoktu. iyice normale dönmüşler.. — Metin (@Metin_RTE) October 11, 2020

Анкара не заботится о безопасности и здоровье туристов

На территории Турции зафиксировали повторную вспышку коронавирусной инфекции. Однако местные власти отказываются закрывать границы, так как туристический поток помогает им поддерживать экономику страны.

Подписчики призвали Коджа ужесточить ограничительные меры и указали на промахи Минздрава. По их словам, для приезжих открыли рестораны и клубы, в которых никто не контролирует соблюдение социальной дистанции.

«Уважаемый министр, в стране до сих пор работают места массового пребывания людей, а также увеселительные заведения. Их необходимо закрыть, в противном случае вирус будет прогрессировать», — написал гражданин Турции.

Sayın bakanım en başında eğlence mekanları kapansın yoksa bu hastalık bitmeyecek. — Mustafa (@_Musti91blgn) October 11, 2020

Споры вокруг проблемы образования во время пандемии

Мнения жителей Турции по поводу очного обучения в школах разделились. Одни не понимают, зачем открывать учреждения в эпидемиологических условиях:

«Если бы вы думали о наших медиках, вы бы не открывали школы».

Sağlık çalışanlarımızı düşünseydiniz okulları açmazdınız ... — Soner (@SonerDemircan34) October 11, 2020

Другие удивляются, почему приезжать тысячам туристам в страну можно, а детям сидеть за партами — нельзя:

«Вы должны открывать школы, если не вводите ограничений на туризм».

Turizmi açtığınız gibi okulları açmak ZORUNdasınız. — anıllsoyllu77 (@llsoyllu77) October 11, 2020

Тотальный обман турецких властей

Пользователи потребовали, чтобы Фахреттин Коджа озвучил реальные данные по зараженным COVID-19. Людей возмутили неизменные цифры в ежедневных отчетах, где число случаев заражения скрывают, а вместо них выдают лишь количество госпитализированных с подтвержденным диагнозом.

«Официальная статистика по Турции не обновляется. На бумаге заболевание не прогрессирует и не уменьшается. Каждый день между 1400 и 1600 зараженных», — заметил один из подписчиков Коджа.

Uzun süredir sabit bir aralıkta seyir ediyoruz.

Ne ilerliyor ne geriliyor hergun 1400-1600 arasi.

Acaba sizi ekonomiye getirsek piyasada sabitlenir mi ???? doların durması lazım yoksa ülke boşalacak — Burak (@tinercijeck) October 11, 2020

«Вы можете поддержать наших специалистов в области здравоохранения, если озвучите подлинные данные», — съязвил другой.

Siz de sağlık çalışanlarımıza verileri doğru açıklayarak destek olabilirsiniz. — iriminage (@irmkrs) October 11, 2020

Граждане Турции жалуются на обстановку в стране

Население Турции вынуждено признать, что правительство неэффективно борется с пандемией. Жители готовятся к увеличению случаев заражения:

«Увы, эпидемия свирепствует. Турция — место вспышки».

Eyvahlar olsun salgın kol geziyor ülke yangın yeri Allah im takatim yetmiyor — Sema Dursun (@SemaDur92706197) October 11, 2020

Люди пишут, что эпидемиологические меры не помогают в борьбе с распространением пандемии. Именно поэтому сознательные граждане говорят о том, что отказаться от средств индивидуальной защиты получится не скоро:

«Я понял, что надо привыкать к жизни в маске».

Alışmamız gerektiğini fark ettim maskeli hayat — Başak (@Baak93688600) October 11, 2020

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о волне негатива в сторону Фахреттина Коджа. Министр заявил, что «не каждый человек с положительным тестом имеет симптомы». По мнению турок, эта фраза подтвердила занижение статистики по коронавирусу.