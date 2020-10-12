В России растет число детей с проблемами в психосексуальном развитии

Санкт-Петербург, 12 октября. Свободный доступ к порнографическим сайтам негативно сказывается на психосексуальном развитии детей. Об этом в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата» заявил врач-сексопатолог, научный сотрудник отдела сексопатологии московского НИИ психиатрии Росздрава Юрий Прокопенко.

«В группу риска по неправильному психосексуальному развитию сегодня попадает больше детей, чем 50 и тем более 150 лет назад», — отметил врач-сексопатолог.

По его словам, порнография, как и любое искусство, воспринимается разными группами людей по-разному.

«Скажем, Венера Милосская может вызывать у мальчика 15 лет неудержимую эрекцию, у мужчины 30 лет — только снисходительную улыбку. Это чистая биология. Группу риска при знакомстве с порнографией составляют наши подростки — и юноши, и девушки — в возрасте от 10 до 17 лет», — обратил внимание Юрий Прокопенко.

Психосексуальное развитие человека, по словам эксперта, идет последовательными этапами. Если ребенок знакомится с информацией или получает опыт, который для него преждевременен, это может нанести ему психологическую травму, которая повлияет на его отношения с противоположным полом в дальнейшем.

«В три года про секс мы ничего не знаем. В 10 лет фантазируем, но тоже не знаем. И так далее. Отношение к противоположному полу, к себе, к взаимоотношению между полами воспитывается постепенно, и этапы эти должны идти постепенно. И когда мальчик в возрасте 10 лет — когда он впервые влюбился и девочка для него — это небесное создание — вдруг смотрит порнографию — он расценивает это как насилие и над женщиной, и над самим собой. Конечно, это сбивает его нормальное психосексуальное развитие», — рассказал врач.

С годами, если все будет хорошо, ребенок пересмотрит свое отношение к порнографии, отметил Прокопенко. Но если в его жизни не все будет складываться так гладко, полученная в детстве травма может развиться в психическое расстройство.