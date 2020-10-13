Покров Пресвятой Богородицы отмечается 14 октября. Празднику предшествует очень почитаемая в народе Покровская родительская суббота. Наши славянские предки с Покрова начинали отсчитывать начало зимы. Отсюда легенда, что на Покров Богоматерь укрывает землю белым покрывалом (снегом). Также на Руси с Покрова начинался период свадеб, этому способствовал сельскохозяйственный славянский календарь: полевые работы завершены, закрома полны, а после продажи излишков урожая у людей есть деньги. Об истории и традициях этого праздника, о свадебных гаданиях, обрядах и заговорах, а также о том, что нельзя делать 14 октября, — в материале ФАН.

Покров: история праздника

Православный праздник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии отмечается 14 октября (1 октября по старому стилю). В православии Покров считается великим (то есть относится к особо почитаемым) праздником.

История, которая легла в основу праздника, относился к 910 году, когда Константинополь осаждали сарацины, а жители города молились об избавлении от беды, собравшись во Влахернском храме. В храме хранились артефакты, по преданию связанные с земной жизнью Богородицы, в том числе привезенный из Палестины ее пояс и головной платок-покров (по-гречески — омофор).

На исходе службы местному юродивому Андрею и его ученику Епифану было видение — они увидели идущую по небу Богородицу, которую сопровождали ангелы и святые. Как рассказали юродивые, Богоматерь, преклонив колена, помолилась о спасении верующих, а затем накрыла их снятым с головы платком, от которого исходило божественное сияние. Согласно легенде, платок Богоматери после этого исчез из храма, а город был спасен. Позже Андрей был причислен к лику святых, а его ученик Епифан — к лику блаженных.

Приметы на Покров

Наши славянские предки считали Покров рубежным днем между осенью и зимой, когда Богородица накрывает своим «платком» (снегом) матушку-землю. К этому времени все сельскохозяйственные работы уже были завершены, и в деревнях начинался период свадеб.

Согласно приметам:

«Каков Покров — такой и зима будет»; «На Покрова до обеда осень, после обеда зима»; «Первый снег выпал и сошел до Покрова — зиму скоро не жди» и так далее.

Считалось, что облетевшие до Покрова листья с березы и дуба — предвестник мягкой зимы, звери в это время впадают в спячку, а на юг улетают последние птицы. Также на Покров начинал устанавливаться санный путь.

Также на Покров старались умаслить домового, чтобы не вредил. Для этого проводили обряд «запекания углов» — раскладывали по углам избы небольшие блины, поев которые домовой засыпал до весны.

Свадебные обряды, гадания и заговоры

На Покров на Руси начинался период свадеб, невесты гадали на удачную семейную жизнь, а девушки, которых еще не просватали, — на суженого. Считалось, что для девушки Покров — время, которое определит ее семейную жизнь.

По приметам, ухаживания на Покров — к скорой свадьбе. На Покров девушке нельзя было сидеть дома и скучать, примета гласила:

«Покров весело проведешь — скоро жениха хорошего найдешь».

На Покров девушки всегда ходили с покрытой головой, на Руси говорили:

«Покров-батюшка придет — девице голову покроет» (платком замужней женщины).

Согласно приметам, первой замуж выйдет та, которая на Покров раньше всех поставит свечу Богородице.

На Руси говорили:

«Чем больше на Покров снега, тем больше свадеб.

Были специальные девичьи свадебные заговоры, например, такие:

«Покров-батюшка, накрой землю небесной крупой, меня — свадебной фатой»; «Покров-Покров, покрой землю снежком, меня женишком»; «Матушка-Богородица — пошли мне жениха славного, милого желанного»; «Благослови меня, Господи, на венчальный венец, пусть придет моему девичеству конец»; «Матушка-Богородица — прошу бабий платок и золотой перстенек».

Гадания на Покров были такими же, как и в другие гадательные дни, но с некоторыми особенностями. Например, девушки пели специальный хлеб, который клали на льняную ткань, приговаривая:

«Ряженый-суженый, приходи моего хлебушка отведать».

Если во сне потенциальной невесте являлся жених, на следующий день ему нужно было положить в карман кусочек хлеба или салфеточку, в которую был завернут хлеб. Это считалось лучшим приворотным средством.

Что нельзя делать 14 октября

На Руси на Покров под запретом была работа, особенно строго запрещалось тревожить землю, используя лопаты и другой металлический инвентарь. Под запетом было также женское рукоделие, чтобы случайно не «уколоть» Богородицу.

Девушкам нельзя было ходить простоволосыми, залеживаться в постели, а также засиживаться дома и скучать: иначе замуж не возьмут.

Категорическую запрещались ссоры, а особенно сквернословие, Богородица могла за это строго наказать, вплоть до немоты.

Подробнее о Покровской родительской субботе читайте в материале Федерального агентства новостей.