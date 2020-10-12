Эмин потребовал от Крутого извинений за клевету в свой адрес

Москва, 12 октября. Певец Эмин Агаларов резко ответил композитору Игорю Крутому после просмотра его интервью на Youtube-канале «Алена, блин!», пишет Super.ru.

В разговоре с ведущей канала Аленой Жигаловой знаменитый композитор заявил, что пять лет назад Агаларов вместе с продюсером Максимом Фадеевым вступили в сговор и начали действовать против него. Речь шла о договоренностях по созданию в России единой музыкальной премии. По словам Крутого, его коллегам пришлось не по вкусу, что он был инициатором этого мероприятия.

Эмин после просмотра интервью признался, что ему было неприятно слышать о себе такое.

«Неприятно было услышать его фразу, что я его оболгал и обманул, тем более он вывернул эту ситуацию в такую публичную плоскость и с такой подменой фактов, что я просто не могу оставить это все без комментариев», — рассказал певец.

В подтверждение своей правоты Агаларов предоставил письма о бюджете и расходах Крутого в том мероприятии, а также о затратах, понесенных лично им и концертным залом «Крокус Сити Холл». После этого певец потребовал публичных извинений от композитора.

Также артист объяснил свой взгляд на произошедший конфликт.

«Я считаю, что всю организацию изначально и развалил именно Игорь Крутой, когда поставил вопрос выбора перед всеми: либо он, либо мы с Максимом Фадеевым. К слову, его обвинения в адрес Фадеева тоже необоснованны», — резюмировал он.

Ранее Крутой, объясняя «холодную войну» между ним, Агаларовым и Фадеевым, сообщил, что последние намеревались «опорочить» его за спиной.