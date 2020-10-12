Москва, 12 октября. Актер Иван Краско рассказал, как борется с коронавирусом. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Народному артисту России Ивану Краско 90 лет и сейчас он борется с коронавирусом. Актер рассказал, что 3 и 5 октября он участвовал в спектаклях в театре Комиссаржевской, а на следующий день анализ на COVID-19 дал положительный результат. Иван Краско отказался от госпитализации и сейчас он лечится дома.

«Я нормально себя чувствую и ни в коем случае не жалею, что решил лечиться дома. Температуры у меня нет. Врачи выписали много лекарств, и я их принимаю», — рассказывает артист.

В домашнем лечении ему помогает жена Наталья, она посещает аптеки и командует процессом выздоровления. Краско ласково называет ее своим «главврачом». Также его часто навещают сыновья.

Где мог подхватить вирус актер не знает, по его мнению, вирус везде, и он ищет людей, у которых не все в порядке с иммунитетом или они ослаблены длительными нагрузками.

«Сейчас я чувствую некоторую слабость, отложил тренировки и ничем не занимаюсь. Предыдущие спектакли отняли много сил как духовных, так и физических. Я надорвал организм — вот вирус и клюнул», — предполагает Иван Краско.

Следующие спектакли с участием артиста запланированы на середину и конец октября. Как отметил артист, он не Трамп, гнаться за властью ему не нужно, поэтому особо усердствовать не станет. Также он подчеркнул, что нужно спокойно пережить карантинные недели и восстановиться. Когда актер будет готов выйти на сцену, скажут врачи.