Шойгу подвел итоги военных учений «Кавказ-2020»

Москва, 12 октября. Коалиционная группировка войск шести стран на крупнейших в этом году в России учениях «Кавказ-2020» отработала на «отлично», заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Напомним, участниками маневров, помимо России, стали Белоруссия, Армения, Китай, Мьянма и Пакистан. Выполнением различных задач по разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму, занимались почти 79,5 тысяч военнослужащих. было задействовано до 250 танков, 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня. 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

«Несмотря на отдельные карантинные ограничения, Вооруженные силы продемонстрировали возросшие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности РФ», — добавил Шойгу.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что в ходе учений были соблюдены все требования международного права и это было подтверждено инспекционными группами Германии и Дании, а также совместными миссиями ФРГ, Румынии и Франции, которые в период активной фазы учений работали в рамках Договора по открытому небу.

Таким образом, по словам Шойгу, страны-участницы учений продемонстрировали максимальную открытость, доведя информацию о маневрах до ОБСЕ и штаб-квартиры НАТО.

Отметим, что несмотря на то, что российские военные, многочисленные представители СМИ, работавшие на полигонах, неоднократно подчеркивали оборонительный характер учений, со стороны Украины, Грузии, США и стран НАТО в адрес России прозвучали обвинения в «агрессии».

Более того, после завершения основного этапа учения, вечером 25 сентября, руководивший маневрами Валерий Герасимов обратил внимание на усиление активности западных «партнеров» в 20-30 км от границ РФ.