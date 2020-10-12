В России предложили ввести налог на бездетность

Москва, 12 октября. Общероссийская общественная организация «Совет матерей» выступила с предложением ввести налог на бездетность в приблизительном размере около 500 рублей. Инициативу озвучила председатель правления «Совета матерей» Татьяна Буцкая, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Буцкая назвала эту меру необходимой для России, учитывая низкую рождаемость в стране. Общественная организация заявляет, что такой налог необходимо выплачивать не только всем женщинам, но и мужчинам репродуктивного возраста. Исключениями могут служить лишь медицинские подтверждения о неспособности иметь детей.

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше», — высказалась Буцкая.

Председатель «Совета матерей» уверена, что подобный налог не сможет спровоцировать желание рождения ребенка. Тем не менее, по ее словам, он точно поможет нежелающим иметь детей осознать свою ответственность.

В октябре россиянам напомнили, что ряд родителей в РФ может рассчитывать на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка из материнского капитала.