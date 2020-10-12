Сексолог нашел важное сходство у порнофильмов и водки 

Санкт-Петербург, 12 октября. Врач-сексолог, профессор Московского института психоанализа Александр Полеев объяснил, как порнозависимость вредит человеку. Об этом он рассказал на пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата».

Справедливости ради Полеев отметил, что у порнографии есть плюсы.

«Порнография — это довольно сложная вещь. Кстати, она не сводится к фильмам. Это ведь и статические изображения, и видеоролики, и почти полнометражные фильмы, и вебкам. В принципе, у порнографии есть и положительные стороны. Людей робких и застенчивых порнография стимулирует к сексуальной жизни», — констатировал эксперт.

Кандидат медицинских наук объяснил влияние порнозависимости на простом примере с водкой.

«Это как с водкой. Одним людям она помогает отмечать праздники, но значительная часть, употребляющих водку, переходит в алкоголиков. Поэтому продажа такого крепкого алкоголя нуждается в ограничениях. Примерно то же и с порнографией», — заявил сексолог.

Он рассказал о статистике порнозависимых.

«80% мужчин смотрят порно только раз в неделю. Для мужского пола характерен интерес к женскому телу, поэтому они посмотрят 15-20 минут, но потом вспомнят, что на самом деле смотрели не на живую женщину, а на изображение в мониторе. Причем оно еще и обработано в фотошопе, поэтому даже неизвестно, как женщина выглядит на самом деле. Вот они потом на две недели про все забудут. Но какая-то часть мужчин становится порнозависимыми. И вот тут-то им уже приходится худо, потому что они смотрят порнографию примерно пять раз в неделю по нескольку часов, занимаясь мастурбацией два, а то и три раза. На этом кончается и их психологическое развитие. И профессиональный рост. И отношение с женщинами. И создания семьи», — сообщил Полеев.

Специалист также подчеркнул, что в большинстве случаев порнозависимыми становятся молодые мужья, которые несколько раз разочаровались в сексуальных аспектах семейной жизни. Из-за этого семьи разрушаются. По словам эксперта, образование новой семьи или новой постоянной пары не получается.