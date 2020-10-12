Стало известно, кому из пенсионеров в РФ полагаются выплаты в октябре

Москва, 12 октября. Работающие пенсионеры старше 65 лет могут получить денежную выплату до 1 ноября, речь идет о ряде регионов России, где установлен домашний режим для старшего поколения, пишет издание Primepress.

Размер выплаты зависит от доходов пенсионера, в среднем до 30 тысяч рублей. К примеру, жителям Томской области пенсионного возраста предлагают оформить электронный больничный.

Оформить листок нетрудоспособности можно до 18 октября и с 19 октября до конца месяца. Первую компенсацию выплатят уже 19 октября. Средства зачислят на банковскую карту из Фонда социального страхования в течение недели после получения больничного.

Получить выплаты могут те россияне, которые не находятся в отпуске и не работают удаленно. Если сотрудник имеет больше восьми лет стажа, то получит 100% от средней зарплаты за последние два года.

Ранее сообщалось, что в Москве ввели домашний режим для людей старше 65 лет. Власти попросили руководство столичных компаний перевести сотрудников на работу из дома.