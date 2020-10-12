Фанатов ужаснуло «изуродованное» пластикой лицо Александры Захаровой

Москва, 12 октября. Народная артистка России Александра Захарова завела аккаунт в Instagram, о чем рассказал фанатам ее коллега Дмитрий Певцов. Однако фанаты не столько обрадовались новости, сколько ужаснулись «изуродованным» пластикой лицом знаменитости.

Певцов опубликовал в социальной сети видео, на котором они с Захаровой в сценических костюмах обратились к поклонникам. Актер призвал подписываться на страницу Захаровой в Instagram и назвал ее светлым человеком и настоящим другом.

Ролик вызвал в Сети настоящий ажиотаж. Комментаторы оставили множество сообщений с вопросами, зачем актриса решилась на такие изменения. Некоторые настоятельно посоветовали 58-летней артистке сменить косметолога.

«Жертва пластики», — отрезала na.dezhda8813.

«Пчелы покусали», — добавила korolenko_businka

«Вот не могу понять, есть деньги, хотят выглядеть моложе, зачем идут к кому попало», — возмутилась liubovshatnaia

«Как можно так изуродовать себя? Пластика приводит к запойному виду. Жесть», — высказалась elka411.

«Не имею привычки оскорблять , но что же она с собой сделала, это же тихий ужас…» — поразилась 888ladyluck.

Пользователи Сети обратили внимание и на странный вид самого Певцова, в частности на его «жиденькие» волосы. Но затем признали, что все дело в качественной работе гримеров, которые сумели настолько сильно изменить актера.

Ранее популярная певица Вера Брежнева наглядно продемонстрировала, как могла бы выглядеть, если бы воспользовалась услугами пластического хирурга. Исполнительница обнародовала снимок, на котором ее внешность была изменена практически до неузнаваемости с помощью специального фильтра. Фанаты признались, что увиденное повергло их в шок.