Генерал Михайлов: На Кудрина готовили покушение, а я был в «списке Дудаева»

Если бы представители российского политикума жили в сталинские времена, то половины из них уже не было бы в живых. Об этом в интервью ФАН заявил член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ Александр Михайлов. Так он прокомментировал слова председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что в 2005 или 2006 году на него готовилось покушение из-за отказа в льготах для частной компании.

«В середине 2000-х годов у нас в стране могли быть покушения на кого угодно, — заявил Михайлов. — При этом вся информация о покушении на Кудрина основана исключительно на его собственном заявлении, и вряд ли эту тему будут подтверждать специальные службы. А если они даже подтвердят это, то уж точно не будут рассказывать, как им удалось блокировать [попытку]».

Сам Михайлов, по его словам, «абсолютно равнодушен» к подобной информации, она не вызывает у него никаких эмоций.

«Ну что это такое? — недоумевает генерал. — Прошло уже 15 лет! Что, сейчас каждому надо вспоминать, кто и на кого готовил покушения? Я сам был в так называемом «списке Дудаева» — и что в этом такого? Давайте и я спустя 20 лет начну трезвонить о том, что был подобный факт? Что дальше-то?»

Михайлов оказался в курсе, что у Кудрина сегодня день рождения: по мысли собеседника ФАН, тот, видимо, поэтому и решил вспомнить какие-то эпизоды своей биографии.

«Что ж, было в России такое время, когда могло произойти все что угодно. Некие силы могли готовить и покушение, и просто какой-то шантаж. Сегодня мы понимаем, что в «той жизни» далеко не все было просто», — заметил он.

Михайлов напомнил, что в 2006 году был убит, например, первый заместитель председателя Центрального банка РФ Андрей Козлов. Причем сказать, с чем было связано то громкое преступление, сложно даже опытному специалисту. По словам генерала, «залезая в такие дебри» спустя 15 лет, очень трудно найти правду.

«Да, будучи министром финансов, Кудрин не стал продлевать какой-то компании отсрочку на льготы, что, видимо, и стало возможной причиной подготовки покушения, — предположил собеседник ФАН. — Что ж, значительная часть людей, которые занимаются разного рода квотированием, всегда находятся в зоне риска. Тогда они либо берут взятки и совершают правонарушения и даже преступления, либо занимают принципиальную позицию. Так что я не удивляюсь подобной информации».

Если говорить о том, возможны ли подобные преступления сегодня, то все зависит от исполнителя и заказчика, уверен генерал. Впрочем, сегодня в России уже сложно найти таких «отмороженных», полагает Михайлов: всплески «лихих девяностых» теперь вряд ли возможны.

«Я помню, как один телекомментатор, выступая примерно в то же время на федеральном канале, сказал, что при Сталине такого, как Кудрин, просто бы расстреляли. Знаете, при Сталине у нас бы не было уже и половины политиков, — подчеркнул эксперт. — Тогда было другое время, другие традиции, другие законы. Разве можно сравнивать сегодняшнюю ситуацию в стране с той, которая была при Сталине?»

Ранее глава Счетной палаты рассказал в интервью ТАСС, что через некоторое время после подготовки покушения на него сотрудники ФСО нашли подробный план: где, когда и при каких обстоятельствах оно должно было произойти. Однако уголовного дела заводить не стали, так как никто не пострадал, а преступление удалось предотвратить.