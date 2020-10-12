Вице-президент РАН рассказал об «убийцах» морских животных на Камчатке

Москва, 12 октября. «Убийцами» морских беспозвоночных животных на Камчатке стали особые микроводоросли Gymnodinium, которые в огромном количестве выделили губительные токсины, заявил вице-президент Российской академии наук (РАН) Андрей Адрианов, пишет РИА Новости.

По словам ученого, при анализе проб воды высокие концентрации были отмечены только для представителей рода Gymnodinium.

«Они ответственны за выработку достаточно большого количества разных токсинов. Что интересно, именно токсинов, которые действуют на беспозвоночных животных», — подчеркнул Адрианов.

Сейчас эксперты РАН продолжают изучать пробы с места загрязнения Тихого океана у берегов Камчатки. Пока техногенных причин отравления воды выявлено не было, отмечает телеканал «360». Правительство региона полагает, что причинами загрязнения могли стать техногенный выброс, шторм и вулканическая активность.

Напомним, сотни погибших морских обитателей были найдены на пляжах Камчатки в начале октября. Точная причина загрязнения океана пока не установлена.