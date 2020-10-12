Захарова раскрыла закулисные подробности переговоров по Карабаху

Москва, 12 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о ходе переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова отметила, что переговоры продлились почти 11 часов и завершились около двух часов ночи. Несмотря на то, что встреча носила консультационный характер, в ходе переговоров был выработан документ.

«В начале третьего радостный возглас Сергея Викторовича раздался в зале. Он еще раз задал вопрос сторонам, все ли согласовано, и только после этого отправился к журналистам», — рассказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в ходе переговоров по-новому открыла для себя главу ведомства Сергея Лаврова. По ее словам, министр вложил в эти переговоры весь свой интеллект, дипломатические и человеческие качества. Кроме того, Захарова отметила и роль президента РФ Владимира Путина.

«Когда дорогу, которую тебе предстоит пройти, прокладывает президент России, это дает такие силы, что с этого пути свернуть невозможно», — подытожила она.

В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Армения и Азербайджан заключили перемирие. Стороны договорились прекратить огонь, провести обмен пленными и телами погибших. Но обстрелы вскоре возобновились. Ереван и Баку стали обвинять друг друга в уничтожении военной техники.