Вирусолог: Эпидемия будет развиваться, если люди не будут соблюдать правила

Если люди не будут соблюдать необходимые санитарные правила профилактики коронавируса, то эпидемия будет развиваться. Об этом вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал в комментарии ФАН.

В России второй день подряд суточный прирост заболевших COVID-19 превысил 13 тысяч случаев. По информации оперативного штаба, 12 октября коронавирус выявили у 13 592 человек. Число инфицированных за все время достигло 1 312 310 человек. Несмотря на рост числа заболевших, Кремль опроверг возможность полного локдауна, заявив, что в России «выстроена эффективная система для борьбы с инфекцией».

Российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал ФАН об эффективности российской системы по борьбе с коронавирусом и предположил, как будет развиваться ситуация с COVID-19 в дальнейшем.

«Проводить локдаун или ограничиться какими-то другими мероприятиями — целиком решение властей. Они располагают всей необходимой информацией, как эта эпидемия протекает. Наше дело — способствовать тому, чтобы пандемия нанесла наименьший вред. В России еще при советской власти сложилась достаточно мощная санитарно-эпидемиологическая система, которая сейчас эффективно работает», — рассказал Альтштейн.

Вирусолог считает, что ситуация с заболеваемостью в стране серьезная, а рост выявленных случаев будет продолжаться.

«То, что происходит сейчас, пока большого оптимизма не внушает, потому что заболеваемость будет расти, хоть сегодня цифры и немного ниже, чем вчера», — заявил эксперт.

Также Анатолий Альтштейн призвал людей продолжать соблюдать необходимые меры и объяснил, чем грозит их нарушение.

«Предъявляемые правила противоэпидемических мероприятий вполне выполнимы. Их нужно продолжать соблюдать. Если люди не будут выполнять необходимые требования, эпидемия будет развиваться», — отметил Альтштейн.

Вирусолог скептически относится к перспективе улучшения ситуации до конца года. Он уверен, что в ближайшее время COVID-19 не ослабнет, а через несколько лет вирус станет обычным сезонным заболеванием.

«В конце октября и даже в ноябре ситуация не изменится. Скорее всего, улучшений в ближайшее время не будет. Заболеваемость продолжалась и после пика, который был в мае, причем на довольно высоких цифрах. Сейчас можно увидеть резкое повышение, поэтому не стоит ожидать, что этот вирус сам по себе исчезнет и растворится. Коронавирус очень заразный, но я полагаю, в дальнейшем он не будет таким зловредным. Через несколько лет COVID-19 станет одним из сезонных заболеваний, которое будет протекать в основном без смертельных исходов», — заключил Альтштейн.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем в начале пандемии. Также Песков заявил о подготовленном коечном фонде, который «сможет принять большее количество заболевших и обеспечить более быстрое и эффективное излечение». Он подчеркнул, что «жесткие ограничительные меры в России пока вводиться не будут, но жизнь и здоровье людей остаются приоритетом».