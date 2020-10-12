Депутат из Ульяновска обругала матом пользователя соцсети

Москва, 12 октября. Депутат Ульяновской городской думы Виктория Маркелова во время общения в одной из социальных сетей ответила другому пользователю при помощи нецензурной лексики, сообщает «Говорит Москва».

Пост на странице был посвящен планам чиновницы на будущее. Один из ее подписчиков высказал недоверие к ее словам. В ответ депутат гордумы стала использовать нецензурную брань.

«Я спросила: обманула ли я его. Дальше текст вы видели. Я очень сожалею, что опустилась до его уровня», — заявила Маркелова.

Кроме того, она подчеркнула, что извинилась перед подписчиками и всеми пользователями Сети, случайно увидевшими эту переписку.

«Приношу извинения за проявленную несдержанность. Меня задело бесцеремонное и неуважительное отношение», — пояснила чиновница.

В свое оправдание она отметила, что ответила на комментарий не как парламентарий, а как человек. При этом Маркелова признала, что выражение эмоций в таком контексте недопустимо для представителя власти.

Не только российские политики порой переходят на бранные выражения. Недавно президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в эфире радиопрограммы, обсуждая поддержку Ираном террористических организаций. Он пригрозил правительству Ирана с помощью самых грязных выражений. Тем самым американский лидер нарушил закон Федеральной комиссии по связи США, запрещающий употреблять нецензурную брань в дневное эфирное время, так как среди аудитории могут оказаться дети.