Экономист назвал условие снижения ставки по льготной ипотеке в 2021 году

В 2021 году может снизиться ставка по льготной ипотеке в России, заявил ФАН экономист Василий Колташов. По его словам, причиной этого может стать снижение спроса на новое жилье из-за падения доходов населения и потери работы.

Минфин России предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Она была запущенна после начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Срок действия льготной программы истекает 1 ноября, но ведомство рассматривает продление до 31 декабря 2021 года. При этом Минфин готов увеличить общий объем выдачи кредитов с запланированных 900 млрд руб. до 2,8 трлн руб.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов не сомневается, что продление льготной ипотеки является необходимой мерой в РФ.

«Наша экономика нуждается в том, чтобы массовый потребитель получал поддержку в льготном режиме. В этом смысле предложение правильное, — отмечает Колташов в интервью Федеральному агентству новостей. — С точки зрения перезапуска экономики, мера логична. Вообще перезапуск российской экономики трудно себе представить в современных условиях без активизации не только крупномасштабного строительства, но и без активизации массового спроса на жилье — квартиры и дома».

Экономист не исключил, что в 2021 году произойдет снижение процентной ставки льготной ипотеки. Ключевым условием этого станет сокращение платежеспособного спроса на жилье в результате второй волны девальвации рубля.

«Такую ситуацию мы наблюдали в августе и сентябре. Этот фактор мне видится в качестве решающего, поскольку баланс в расходах домашних хозяйств изменился к худшему. Многие компании намерены снижать заработную плату и даже сокращать персонал. По этой логике платежеспособный спрос уменьшится в нашей экономике. Следовательно, от государства потребуются решения, которые не только не позволят падать продажам жилья в РФ, но и даже нарастить их. Одним из таких решений может стать снижение льготной ставки по ипотеке», — заявил собеседник ФАН.

Ранее глава пресс-службы крупной компании Иван Камельских сообщил, что граждане России могут сэкономить на ипотеке, учитывая нынешнюю конъюнктуру рынка. Такой возможностью могут воспользоваться граждане, которые приобрели недвижимость до введения в стране льготных ставок.

Напомним, в августе 2020 года в основном в Петербурге и Москве спрос на вторичное жилье вырос более чем на 52% по сравнению с прошлогодним показателем. Аналитики предполагают, что в условиях пандемии коронавируса растущая популярность вторички связана с разнообразием жилого фонда, резким снижением ипотечных ставок и возможностью сразу въехать в квартиру.

Однако в связи с высоким спросом на жилье к концу года новостройки в России могут подорожать на 12-15%. С начала года подорожание уже составило 8%. По словам аналитиков, цены растут из-за интереса к покупке жилья как у населения, так и у инвесторов, вкладывающих средства в недвижимость.