Госдума сосредоточится на рассмотрении президентских законов

Москва, 12 октября. Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 13 октября, планирует рассмотреть в первом чтении три президентских законопроекта, подготовленных в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

«Мы планируем сосредоточиться на рассмотрении проектов законов во исполнение новых норм Конституции России, а также бюджетообразующих законопроектов. Так, во вторник будут рассмотрены проекты о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре», — сказал он по итогам заседания Совета Думы.

По словам Александра Жукова, в среду и четверг Госдума не будет проводить пленарные заседания палаты. При этом «правительственный час» с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым также решили перенести, добавил он.

«В ближайшее время Государственная дума будет работать по такому графику: рассматривать только наиболее важные законы. Рассмотрение остальных инициатив перенесли», — сказал первый вице-спикер Госдумы.

Отметим, ранее профильные комитеты Совета Федерации поддержали концепцию внесенных в нижнюю палату парламента соответствующих законодательных инициатив.