Киев, 12 октября. Сотрудница лицея Международной академии управления персоналом в Киеве Алена Корган на своей странице в Facebook высказалась за строительство газовых камер на Украине, сообщает «Русская весна».

«Кто там про жидов болтает? Пора строить газовые камеры! Ой, пора!», «Жиды ушли… Страшно представить, что они после себя оставили в Египте (типа выход из неволи). Зато они себя считают «от Бога», Гитлера на них надо!» — напишет Корган.

Соглашается сотрудница столичного украинского вуза и с утверждением, что ее страной должны править исключительно «коренные украинцы, которые с детства знают мову, историю и религию».

«Только так! Прочь жидомоскалей!» — комментирует она свое отношение к власти.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко высказывал мнение о том, что политика президента Украины Алексея Зеленского проявляется в поддержке нацизма и искоренении русского языка, именно поэтому Киев проявляет агрессию в адрес Москвы.

Также стало известно, что шестой апелляционный суд Киева отменил решение первой инстанции о признании символики 14-й дивизии СС «Галичина» нацистской. Когда одна из участниц процесса хотела подать апелляцию на легализацию нацистской символики, в ее адрес начали поступать угрозы. В частности, по почте ей отправили изображение с символикой дивизии СС «Галичина» и текст с напоминанием, что «все враги и предатели Украины» будут наказаны.

Напомним, на Украине не первый раз фиксируются попытки героизации нацистов. Например, в начале этого года стало известно, что в Ивано-Франковске с участием городских властей прошли торжественные похороны ветерана дивизии СС «Галичина» Михаила Мулика.