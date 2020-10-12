Королева рассказала о реакции сына на измену Тарзана

Москва, 12 октября. Певица Наташа Королева рассказала о реакции сына Архипа на измену ее мужа Сергея Глушко. Об этом сообщает интернет-издание Starhit.

Сыну артистов Архипу уже 18 лет, он совсем взрослый. Молодой человек крайне своеобразно воспринял новость об интрижке своего популярного отца. Юный Архип дал маме интересный совет.

«Мам, а что вы паритесь? Да ерунда все это, расслабьтесь. Вы постарели. Я вспоминаю, десять лет назад вы бы вообще внимания не обратили на эту ситуацию», — заявил сын звездных родителей.

Известный стриптизер Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, признался в измене своей жене. Как выяснилось, у артиста была интимная близость с малоизвестной актрисой Анастасией Шульженко. Интимное видео парочки облетело не только соцсети, но и было показано на одном из телешоу Первого канала.

Наташа Королева нашла в себе силы закрыть глаза на неверность супруга. Но обсуждать произошедшее с повзрослевшим сыном все же было тяжело, призналась певица.

«Он не задавал вопросов. Хотя, конечно, видел, что в доме происходит какая-то заморочка», — объясняет Королева.

По словам Наташи, легкость, наступившая после разговора с сыном и снизила градус напряжения от всей ситуации.

В свою очередь Тарзан все же заметил, что Архип стал иначе к нему относиться, но решил, что это последствия переходного возраста.

«У него сейчас сложный период. Даже без этой ситуации», — подчеркнул стриптизер.

На фоне скандала Сергей Глушко попал в реанимацию. Артист не выдержал эмоционального напряжения из-за последствий измены супруге. Последней каплей для него стало предательство телеведущего Андрея Малахова.