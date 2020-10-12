Карасев объяснил украинцам на пальцах, почему Россия станет мировым лидером

Киев, 12 октября. Россия станет мировым лидером, поскольку первая добилась весомых результатов в вопросе разработки вакцины от коронавируса. Об этом заявил в эфире канала NewsOne украинский политический эксперт, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев и буквально на пальцах объяснил соотечественникам, почему Киеву не стать «спасителем человечества».

Эксперт высказался о геополитической борьбе, которая развернулась на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Многие государства мира приступили к разработке вакцины. Началась целая гонка, победитель которой фактически будет признан мировым лидером.

Карасев, прежде всего, напомнил о сложной санитарно-эпидемиологической ситуации на Украине. По его словам, городам не хватает врачей и средств на борьбу с пандемией. Он признал, что украинская экономика оказалась неподготовлена к таким серьезным вызовам.

Вакцину при этом способны создать лишь несколько стран мира, в которые, по всей видимости, Украина не входит. Международное сообщество фактически развязало новую политическую гонку с медицинским контекстом. Страна-победитель подобного «соревнования», которая быстрее всего создаст и начнет масштабное производство вакцины, будет считаться мировым лидером.

Эксперт практически на пальцах объяснил аудитории, почему именно Россия станет таким государством. Ученые в РФ давно работают над вакциной против COVID-19, достигли больших успехов в этом направлении и должны стать первыми «принявшими на вооружение» этот препарат.

«Это значит, что у тебя медицина хорошая, что у тебя кадры хорошие, что это никакая не «бензоколонка», а современное, постиндустриальное, технологическое государство. Кто первый — тот лидер, спаситель человечества», — резюмировал политолог.

Ранее Карасев высказался о позиции Украины по вспыхнувшему с новой силой конфликту в Нагорном Карабахе. Он обратил внимание, что Киев, оглядываясь на Запад, может избрать неверную стратегию в вопросе противостояния Армении и Азербайджана, что приведет к серьезным последствиям.