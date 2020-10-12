«Спартак» оштрафовали на 300 тыс. рублей за болельщиков без масок

Москва, 12 октября. Московский футбольный клуб «Спартак» оштрафовали за нарушение противоэпидемический мер на матче с петербургским «Зенитом». По решению Тушинского суда столицы, размер штрафа для красно-белых составит 300 тыс. рублей, сообщает «Матч ТВ».

Встреча команды Доменико Тедеско с подопечными Сергея Семака прошла 3 октября в Москве и завершилась ничьей со счетом 1:1. По данным Роспотребнадзора, на игре присутствовали более 20 700 болельщиков (при максимальной вместимости «Открытия Арены» в 45 360 человек). Причем фанаты игнорировали необходимость соблюдать социальную дистанцию и требования по ношению медицинских масок и перчаток.

Решение суда «Спартак» обжаловать не собирается. Об этом заявил глава департамента по связям с общественностью ФК Антон Фетисов.