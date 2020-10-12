На Украине «за российскую пропаганду» будут штрафовать и «сажать в тюрьмы» 

Украинская пропрезидентская фракция «Слуга народа» зарегистрировала в Верховной раде законопроект, предусматривающий введение жестких санкций в отношении СМИ, должностных лиц и общественных активистов за отрицание так называемой «московской агрессии в Донбассе». Одновременно парламент Украины планирует рассмотреть вопрос о систематизации наказания для рядовых украинских граждан за тесные связи с целым рядом структур Российской Федерации. Подробности — в материале корреспондента ФАН.

Документ «О внесении изменений в закон Украины «О телевидении и радиовещании» был принят к обсуждению в Раде 5 октября. Его автор — нардеп от «Слуги народа» Андрей Дунда — предложил штрафовать и лишать лицензий местные СМИ, в материалах которых «отсутствует дух патриотизма».

«Некоторые [украинские] журналисты позволяют себе «заигрывать с Москвой», ставить под сомнение действия Киева в Донбассе и даже создавать позитивный имидж кремлевской власти в Крыму, — говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту. — В этом случае реакция наших властей должна быть молниеносной».

Согласно основным постулатам указанного документа, получившего в Раде регистрационный номер 4188, в том случае, если определенный телеканал или радиостанция позволят себе «хвалебные высказывания в адрес РФ», эти средства массовой информации сначала будут подвергнуты миллионным штрафам, а затем — закрытию.

Подобные санкции будут наложены и на электронные СМИ, и даже на авторов публикаций в Интернете. По некоторым данным, сразу несколько крайне правых украинских группировок и политических движений представили в профильный комитет Верховной рады собственный план борьбы с «потенциальными сепаратистами».

«Нам нужно свести к минимуму любые контакты украинцев с «Московией». Пусть разрывают все связи, даже если эти связи являются родственными, — заявил Федеральному агентству новостей представитель запрещенной в РФ группировки «Правый сектор»1, — Мы добьемся того, чтобы за «российскую пропаганду» сажали в тюрьмы. Россия является для нас «страной-агрессором», а все, кто с этим термином не согласен, должны считаться пособниками Кремля».

Тем временем сразу в нескольких украинских регионах уже вступил в силу указ официального Киева по «пресечению сепаратизма и российского влияния на местах». В частности, в Черниговской области штрафу в размере 50 тысяч гривен (около 150 тысяч рублей) подверглась частная радиокомпания, в эфире которой прозвучала фраза:

«Россия ищет возможность для снабжения своей территории в Крыму питьевой водой».

А в соседней Сумской области в административном порядке был наказан телевизионный репортер, назвавший Вооруженные силы ДНР «защитниками Донбасса». Помимо прочего, под угрозой полного прекращения деятельности оказались провайдеры интернет-услуг, на платформах которых размещаются ссылки на Первый канал, РТР и радио «Спутник».

Дальше — больше. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко инициировал рассмотрение на заседании украинского кабмина вопроса о дополнительных санкциях против «всех онлайн-сервисов, так или иначе представляющих контент кремлевского производства». Если идея министра в итоге будет воплощена в жизнь, уже к концу нынешнего года к списку запрещенных на Украине ресурсов будут добавлены до 100 действующих проектов.

«В данном конкретном случае мы в очередной раз столкнулись с проявлениями антироссийской истерии, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН европейский правозащитник Клаус Хофф. — Однако теперь, накануне региональных выборов, эта истерия может быть санкционирована на государственном уровне. Обратить внимание на складывающуюся ситуацию должны не только отдельно взятые юристы, но и международное сообщество в целом. В нынешней ситуации говорить о какой-либо «свободе слова» или мысли на Украине не приходится. Не исключено, что скоро Киев будет представлен исключительно «карманными СМИ», а оставшиеся на воле журналисты, общественники и просто «несогласные» предпочтут работать из-за рубежа».

1 Организация запрещена на территории РФ.