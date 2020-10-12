Москва, 12 октября. Блогер Лена Миро в своем LiveJournal предложила Никасу Сафронову лично платить пенсию вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной в 150 тысяч рублей.

Сафронов отметил, что Поргина долго ухаживала за больным артистом, возила его по врачам и помогала. По мнению художника, вдова заслужила пенсию в 150 тысяч рублей.

Миро напомнила Сафронову, что средняя пенсия в России составляет 15 тысяч рублей. При этом каждая первая пенсионерка ухаживает за своим тяжело больным мужем, «убившим здоровье на заводе и комбинате», но получает не 150 тысяч рублей.

«Никас предлагает платить Поргиной 150. В то время, как все остальные имеют 15. За что? За то, что ухаживала за мужем, а потом на его поминках орала «Гип-гип, ура»!» — возмутилась Миро.

По мнению блогера, у Поргиной нет заслуг, за которые она бы могла получать пенсию выше, чем другие россияне. Миро предложила Сафронову лично платить пенсию вдове Караченцова.

Ранее Поргина в одном из своих интервью заявила, что в настоящее время из-за кризиса денег на телевидении немного, однако она получает хорошую пенсию. Актриса является заслуженной артисткой РФ, потому ей полагается надбавка размером в 30 тысяч рублей ежемесячно.