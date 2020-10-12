Ревматолог объяснил, как артрит повышает риск ранней смерти

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый десятый житель планеты страдает артритом. В чем заключается опасность этого заболевания и почему оно в некоторых случаях повышает риск ранней смерти, рассказал врач-ревматолог, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев. Подробности — в материале ФАН.

12 октября — Всемирный день борьбы с артритом. По данным ВОЗ, это заболевание главным образом поражает людей в возрасте от 30 до 50 лет, но большой процент среди пациентов с таким диагнозом составляют и дети — в этой возрастной группе болезнь может привести к инвалидности.

Доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Каратеев считает, что это заболевание имеет огромную социальную значимость.

«Артрит — это собирательное понятие, которое включает в себя много заболеваний разного характера, сопровождающихся болью и воспалением суставов. Поскольку это группа чрезвычайно распространенных заболеваний, от которых страдает не менее 10-15% от общей численности населения, оно имеет большую социальную значимость», — сказал Дмитрий Каратеев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Причины возникновения заболевания могут быть самыми разными. Специфика и механизмы развития болезни разнятся для каждой возрастной группы.

«Например, остеоартрит — самое распространенное заболевание — поражает преимущественно людей старшего возраста, начиная примерно с 45-50 лет. В этой возрастной группе это очень распространенная болезнь, и среди пожилых более 20% имеют его признаки. Основная причина — регулярный прием обезболивающих и нестероидных противовоспалительных препаратов, которые зачастую осуществляются пациентами самостоятельно. Бесконтрольный прием лекарств может вызывать множество побочных эффектов», — отметил ревматолог.

Некоторые заболевания этой группы, напротив, поражают людей более молодого возраста. Как отметил Каратеев, речь идет о возрастной группе от 30 до 50 лет.

«Ревматоидный артрит или псориатический артрит — эти заболевания суммарно поражают порядка 1–1,5% от общего количества населения. То есть каждый сотый страдает этим заболеванием. Это очень тяжелые болезни, которые могут быстро прогрессировать, поражают сразу много суставов и приводят к их разрушению и деформации», — объяснил доктор.

По словам специалиста, главная опасность такого артрита кроется в том, что сопровождающий его воспалительный процесс ухудшает течение остальных заболеваний. В некоторых случаях артрит повышает риск ранней смерти.

«Люди без правильного лечения приходят к инвалидности буквально в течение нескольких лет. Более того, это все сопровождается активным воспалительным процессом, который ухудшает течение остальных заболеваний, в частности, таких распространенных, как сахарный диабет или атеросклероз. Поэтому у таких пациентов есть повышение риска ранней смерти. В первую очередь от сердечно-сосудистых катастроф — инфаркта и инсульта», — объяснил врач.

Дмитрий Каратеев добавил, что в России артрит не относится к перечню социально-значимых заболеваний, однако болезнь распространена не только в стране, но и во всем мире.

«Эти заболевания в нашей стране не входят в перечень социально-значимых, но на самом деле их социальное значение очень большое, потому что сотни тысяч пациентов страдают от хронической боли и зачастую имеют риски ранней смерти — не от самого артрита, а от осложнений или ухудшения течения сопутствующих болезней», — подытожил врач.

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