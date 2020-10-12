Вован и Лексус раскрыли подробности розыгрыша датского парламента

Москва, 12 октября. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали подробности телефонного пранка датских парламентариев, которым они представились экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и ее советником Франком Вечоркой. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале обсуждения речь шла о протестах в Белоруссии, европейских санкциях против белорусских чиновников и РФ, занявшей сторону президента страны Александра Лукашенко. «Тихановская» заявила датским депутатам, что ее «опечалил отказ ЕС включить Лукашенко в санкционные списки» и что ее волнует реакция России и поддержка Москвы избранного белорусского лидера.

Датские депутаты заверили псевдо-Тихановскую, называя ее «белорусским политиком», что они являются сторонниками санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2», но у них нет для этого юридических оснований.

«Я хотела бы провести переговоры с президентом [РФ Владимиром] Путиным, чтобы он поддержал меня по данному вопросу. Но я боюсь, что тема «Северного потока — 2» может осложнить наши отношения. Если я буду против «Северного потока — 2», он будет против меня, а это плохо для страны», — сказала им «Тихановская».

При этом председатель Комитета парламента Дании по внешней политике Мартин Лидегаард заявил, что в случае защиты Россией Лукашенко «позиция Дании состоит в том, что нужно реагировать посредством санкций».

Ближе к концу разговора «белорусский политик» подняла тему о «борделях с черепахами в Дании». Депутаты удивились слухам о том, что в их стране якобы пользуются популярностью ночные заведения для зоофилов.

«Действительно, это было бы отвратительно и ужасно, будь это правдой… Мы бы никогда не допустили такого в нашей стране», — заявил Лидегаард.

Именно эта тема навела парламентариев на мысль о том, что они стали жертвами розыгрыша.

«Эээ, а мы точно уверены, что мы говорили именно с ней? Мне кажется, это очень странно, что она с нами об этом заговорила», — сказал своему коллеге глава комитета, когда депутаты парламента думали, что «Тихановская» уже отключилась от онлайн-встречи.

Его заместитель согласился, что только что услышал «какой-то бред» и заподозрил, что ситуация стала непохожа на международный политический разговор.

Ранее пранкер Лексус рассказал о том, как не раз разговаривал с мировыми политиками около часа, оставаясь нераскрытым.