Лавров заявил о поддержке Турцией московских договоренностей по Карабаху

Москва, 12 октября. Турция поддержала договоренности по ситуации в Нагорном Карабахе, достигнутые на трехсторонних переговорах в Москве между Россией, Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Министр встретился с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Дипломат сообщил Лаврову, что президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствовал достижение московских договоренностей.

Глава МИД РФ связался также с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу.

«В воскресенье мы в очередной раз провели телефонный разговор, в ходе которого поддержка московского документа была подтверждена», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что теперь «дело за малым». Важно, чтобы договоренности по Карабаху заработали.

Нагорнокарабахский конфликт на протяжении около 30 лет то утихает, то переходит в острую фазу. В очередной раз боевые действия начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга во взаимных провокациях и перешли к обстрелам. Баку поддержала Анкара, которая, как заметили в Ереване, помогает соседу военной техникой.

В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Армения и Азербайджан заключили перемирие. Стороны договорились прекратить огонь, провести обмен пленными и телами погибших. Но обстрелы вскоре вновь возобновились. Как отмечает Infox.ru, Ереван и Баку стали обвинять друг друга в уничтожении военной техники.