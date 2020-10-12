Военные эксперты считают, что договор СНВ-3 может быть продлен

Вопрос продления договора СНВ-3 может быть решен положительно не только потому, что подобный запрос — очень популярная тема для американского общества, но и потому что Вашингтон фактически не может сейчас предъявить новые типы вооружений, а отказ от продления договора не имеет смысла. Об этом ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров заявил в комментарии ФАН.

«Россия вырвалась вперед в области СНВ, а американская программа противоракетной обороны «буксует». У них отставание по современным стратегическим бомбардировщикам и разработкам межконтинентальных ракет, — сказал Михаил Александров. — Им, разумеется, сначала нужно иметь новые системы вооружений и наращивать объем, но пока они ничего нового сделать не могут».

Если американская сторона договор не подпишет, «останется с теми системами вооружений, что есть у них сейчас».

Ряд американских СМИ утверждает, что разговор о продлении договора мог снова возникнуть после встречи главы Совета безопасности России Николая Патрушева и советника по нацбезопасности США Роберта О'Брайена.

Военный эксперт и политолог Иван Коновалов уверен, что возможное продление договора вызвано твердой позицией российской стороны.

«Пока мы не уверены в том, что Трамп это сделает, но тем не менее очевидное отступление американцев в этом направлении связано с твердой российской позицией. Они заходили с флангов, прибегали к прямым оскорблениям и подтасовкам, пытались раскачать российскую позицию. В итоге, очевидно, поняли, что пространства для маневра нет — угрожать бессмысленно», — отметил военный эксперт.

Что касается возможного «политического хода» Трампа в предвыборной кампании, подписание договора СНВ-3, возможно, добавит ему очков в гонке, но решающим не станет точно.

Напомним, договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) действует с 2011 года и заканчивается в феврале 2021 года. Принципиальных договоренностей сторон о том, как будет выглядеть документ после подписания, до сих пор достигнуто не было. Россия была готова продлить договор на действующих условиях, однако несколько месяцев назад Вашингтон решил включить в него и Китай. На таких условиях РФ сочла подписание договора невозможным.