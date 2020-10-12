Манукян рассказал о Тарзане в реанимации и о реакции Королевой

Блогер Вадим Манукян оказался в числе первых, кто узнал от певицы Наташи Королевой о резком ухудшении здоровья ее супруга — артиста Сергея Глушко (Тарзана). Этой информацией Манукян ранее поделился с ФАН. После того, как из программы Ксении Собчак стало известно, что Тарзан попал в реанимацию, Манукян решил раскрыть новые подробности этой истории.

Малахову вопреки. Колонка Вадима Манукяна

О том, что Тарзан находится в реанимации, Наташа Королева мне рассказала еще 7 октября. Я, разумеется, не стал делиться больничными подробностями со СМИ, это была просьба Наташи, с которой у меня сложились доверительные отношения. Однако еще тогда я советовал придать этой истории огласку и рад, что она последовала моему совету.

Логичнее всего это было сделать в эфире у Ксении Собчак, которая как раз готовила к выпуску вторую часть интервью с Королевой. В этой программе зрители увидели, в каком состоянии Сергей оказался после новой внезапной встречи с актрисой Анастасией Шульженко. Встреча произошла 3 октября за кулисами в клубе, где выступал Тарзан. Наташа была в этот день на своем сольном концерте в Костроме.

[Ранее СМИ сообщали, что у Тарзана с Шульженко была интрижка; Королева обвиняет «разлучницу» в воровстве. После подстроенной Шульженко встречи с Тарзаном, актриса заявила, что была избита и у нее сотрясение мозга. — Прим. ФАН].

Хроника невыдуманных событий

После слов Наташи, что «Серега в реанимации», я поинтересовался, как он себя чувствует. Мы это обсуждали, когда Королева вернулась с гастролей. Наташа меня успокоила, сказав, что врачи откачали Сергея после сильнейшего срыва из-за скандальной ситуации с появлением Шульженко за кулисами и того, что она там устроила.

Как раз в это время по ТВ в программе Андрея Малахова показывали запись этого инцидента. Конечно, Наташа спросила у меня в сердцах:

«За что?!»

Почему с ней и ее семьей так поступают «друзья-товарищи»?

А ведь Наташа всегда считала Андрея Малахова своим другом. Она была рада, что он не опускался до всей этой грязи. И вот итог. 8 октября Королева сказала мне, что Сергей уже оправился после этого инцидента. Не меньше ее расстроило и то, что какие-то якобы друзья, о которых она ведать не ведает, начали высасывать из пальца сплетню, что она уже чуть ли не в суд на Малахова подает.

И так каждый день. Только ленивый не пытается поживиться на этом скандале, придумывая новые ходы, не имеющие никакого отношения к реальности. Но в данном случае, Малахову вопреки, Наташа оказалась выше своих недругов.

Малахову не противно?

Вот что мне интересно. Теперь, когда Малахов узнал, как именно Сергей отреагировал на новую попытку Шульженко попиариться и чем это закончилось, ему не противно, что он вообще согласился выпускать эту грязь в эфир? Ведь это не игрушки! Это далеко не шоу! На кону была жизнь Сергея Глушко. Очень надеюсь, что Сергей ближайшее время проведет в покое, в кругу семьи, а любящая Наташа будет с ним рядом.

Пожалуй, впервые я не могу смотреть на эту ситуацию просто как блогер, колумнист, автор интервью и статей. В течение этого года, начиная с весны, мы с Наташей довольно часто общались, особенно во время тяжелых для ее семьи событий.

Она совсем другой человек. Она не готова ходить по телешоу и рассказывать подробности того, что происходит с ней и ее семьей. Это не в ее характере. Ровно поэтому ее нет и не будет ни на каких скандальных шоу. Для нее также важно, чтобы подобные истории не происходили с другими артистами. Она решила дать интервью только Ксении Собчак. Наташу интересует на ТВ лишь участие в творческих вечерах и концертах.

Именно поэтому она решила не молчать и готова разбираться со своими обидчиками в правовом поле. Возможно, серьезный общественный резонанс кого-то образумит хотя бы в будущем.