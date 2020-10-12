Федосеева-Шукшина выиграла суд за подаренную Алибасову квартиру

Москва, 12 октября. Актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной вернули в собственность квартиру, которую она ранее переписала на своего мужа продюсера Бари Алибасова. Такое решение принял суд, сообщил РИА Новости PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Артистка подарила недвижимость в Новой Москве на Алибасова, но тот затем переоформил ее на своего помощника Сергея Моцаря. Продюсер объяснил свой поступок лучшими побуждениями - якобы таким образом хотел уберечь супругу от козней ее дочери Ольги.

«Оспорить решение в апелляции Мосгорсуда можно в течение 30 дней, и основания для этого есть все. Однако, по его словам, сам Алибасов пока не решил, будет ли он оспаривать решение, так как всегда говорил, что квартира принадлежит Шукшиной, и вынесенное решение только подтвердило его слова», — цитирует Горжанкин адвоката продюсера Олега Сухова.

Ранее из-за конфликта на почве недвижимости звездная пара намерена была разводиться, но передумала. Алибасов и Федосеева-Шукшина останутся супругами, бракоразводный процесс закончился примирением сторон.

Алибасов и Федосеева-Шукшина заявили о разводе после двух лет в браке. В суде начались споры из-за квартиры. Однако вскоре появились противоречивые заявления супругов друг о друге. В частности, в начале прошлой недели актриса говорила, что развод им с Алибасовым «не нужен».

Скандал с собственностью на квартиру тянулся несколько месяцев, в нем принимала участие вся семья артистов. Родственники актрисы также заявляли, что продюсер хочет обобрать свою супругу, лишив ее наследства знаменитого писателя.