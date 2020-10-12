Спикер Рады пожаловался на «тупость» украинских депутатов



Киев, 12 октября. Спикер Рады Дмитрий Разумков признался, что его удивляет «человеческая тупость» в поступках депутатов украинского парламента. Об этом политик рассказал в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман.

«Знаете, есть премия Дарвина. Некоторым (депутатам) за нее можно было бы бороться, и я боюсь, что они могли бы войти в шорт-лист», — добавил он.

Политик рассказал, что не раз напоминал своим коллегам о том, что они работают в публичном поле и должны сохранять лицо.

«Верховная Рада – наиболее открытый государственный орган. Самый открытый, который может быть. Плюс еще и наслоение политики. <...> Ни в офисе президента, ни в кабинете Министров нет такого количества камер, которое есть в Раде», — добавил он.

В ответ Бацман заметила, что у нее складывается ощущение, что некоторым депутатам это очень нравится и они «специально выворачивают все наизнанку». Разумков согласился с такой точкой зрения и признался, что не понимает, зачем они ведут себя таким образом, потому что политического имиджа это не добавляет.

«Это просто ставит в неудобное положение и их, и институцию, а очень часто и государство. Черт с вами, но государство-то позорить не стоит», — добавил он.

По словам Разумкова, поступки парламентариев порой его удивляют.

«Я не раз обращался к народным депутатам, в том числе и с трибуны: в первую очередь думать, что они делают и говорят, потому что на них смотрит вся страна», — подчеркнул он.

Одновременно с этим спикер парламента назвал Раду «отображением украинского общества со всеми его плюсами и минусами».