Эксперт объяснил, почему Киев отказался изменять конституцию ради Донбасса

Почти все призывы со стороны России к коллегам по «нормандскому формату» о принуждении Украины к выполнению Минских соглашений остаются неуслышанными. Такое мнение ФАН высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Признание Зеленского

На данный момент изменения в конституции об особом статусе Донбасса невозможны. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Я ему (президенту РФ Владимиру Путину. – Прим. ФАН) неоднократно открыто говорил: нет, будут условия, будут особые условия. Закон об особом статусе — это изменения в конституцию, согласно децентрализации. Но изменения конституции, которые они хотят, сегодня невозможны», — сказал он.

При этом Зеленский признал, что у сторон есть разногласия.

«Что касается разногласий, которые есть и у меня, и в нашем обществе относительно того, что подписали господин Порошенко (экс-президент Украины. — Прим. ФАН), госпожа Меркель (канцлер ФРГ. – Прим. ФАН) и господин Путин, то да, они есть и все это знают», — отметил украинский лидер.

В то же время он отметил, что украинская сторона соблюдает Минские соглашения, но надо, чтобы «Минск» «был немножечко гибче».

Роль Зеленского

Артем Журко обратил внимание, что Зеленский никак не влияет ни на внутренние процессы на Украине, ни на внешние. Многие не верили, но в то же время для многих было очевидно, что Зеленский — не более чем исполнитель воли своего непосредственного патрона в лице олигарха Игоря Коломойского и примкнувших к нему лиц.

«Зеленский, являясь по сути политическим заложником, на данный момент не более чем исполнитель воли глобального Запада в лице МВФ, Евросоюза и тех, кто хотя бы как-то хочет поиметь малейшую выгоду от ликвидации украинской промышленности, захвата внутреннего рынка и присвоения последних ценных украинских ресурсов. Все, что мы наблюдаем от Зеленского в последнее время, — не более чем продолжение политики Порошенко — политики методичной ликвидации фактической государственности Украины», — пояснил Артем Журко.

По мнению эксперта, сам Зеленский явно не «железный», он понимает, что последствия проводимой им политики резко негативно воспринимаются населением. Будучи еще вчера общенациональным любимчиком, сейчас он превратился во всеобщий объект для ненависти. Не будет неожиданностью, если в какой-то момент ради сохранения своего доброго реноме он решится уйти со своего поста.

Запад не слышит

«Все это во многом объясняет и его нежелание изменять конституцию по части предоставления особого статуса для республик Донбасса. В этом случае мы вряд ли имеем дело с личным мнением Владимира Зеленского. Здесь, скорее, Зеленский озвучивает мысли своих кураторов, стремящихся сохранить внутриполитический статус-кво между националистическими силами и раскладом влияния отдельных олигархических групп. К тому же Запад также не очень настроен на политическое решение вопроса», — добавил Артем Журко.

Он заметил, что почти все призывы со стороны России к коллегам по «нормандскому формату» о принуждении Украины к выполнению Минских соглашений остаются неуслышанными. Достигнутые решения за шесть лет противостояния выглядят «ничтожными полумерами» по сравнению с тем, сколько можно было сделать за это время.

«Если бы глобальный Запад также настойчиво требовал от Украины выполнения Минских соглашений, как он требовал изменения в конституции, например, по рынку земли или по работе в банковской сфере, мы уже имели бы совершенно другую картину и совершенно иную проблематику в украинском вопросе. Поэтому Зеленский, наблюдая полное безразличие на Западе по этому вопросу, пытается балансировать и затягивать время», — рассказал Артем Журко.

По его словам, первый и самый очевидный пункт Минских соглашений, где бы не было особых преград, был достигнут только спустя год. Это не дает никаких гарантий, что перемирие может завершиться в любой момент, как это бывало уже не раз.

«По крайней мере, противоборствующие стороны продолжают находиться на своих позициях, и все это понимают. Но продвинуться дальше в реализации «Минска» для Киева представляется невозможным. Как минимум, закон о местных выборах не упоминает «неподконтрольные территории», а это значит, что реализовать «Минск» будет невозможно уже хотя бы поэтому. Вот и приходится Зеленскому предъявлять внешнему миру победы в виде шаткого перемирия, проведенных обменов пленными, где граждан Украины обменивают на граждан Украины, рассказывать об отсутствии гибкости в Минских соглашениях, а то и вовсе обманывать общественность», — считает Артем Журко.

Как отметил политолог, Зеленский в очередной раз пытается скинуть часть вины в нереализации процесса мирного урегулирования на Россию. Он прекрасно знает, что Россия ни в одном документе не упоминается стороной конфликта.

«Собственно, все то полезное, что мог дать Зеленский для мирного процесса, мы уже увидели. И надо понимать, это его предел. Предел, который может преодолеть лишь жесткая рука. Рука Запада или рука России — покажет только время», — заключил Артем Журко.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.