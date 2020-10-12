Главы МИД ЕС поддержали санкции против РФ из-за Навального

Брюссель, 12 октября. Главы МИД стран — членов ЕС поддержали предложение Франции и Германии ввести санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщил ТАСС глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

«Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза», — сообщил он.

Хаависто подчеркнул, что речь идет об индивидуальных санкциях.

Ранее лидеры Франции и Германии выступили с призывами ввести новые экономические ограничения против Москвы из-за инцидента с Навальным. В МИД РФ, комментируя заявление, отметили, что в Москве вызывает недоумение неподобающее по содержанию и тональности высказывание европейских лидеров.

Отметим, что обстоятельства инцидента до сих пор неизвестны. Генпрокуратура России неоднократно запрашивала у Германии подробную информацию по результатам анализов, предлагая содействие в расследовании, но ответа так и не получила.

Обстоятельства «отравления» блогера изучали, в том числе, и журналисты «Правды.ру». Они выяснили, что к инциденту может быть причастна сотрудница ФБК Мария Певчих.