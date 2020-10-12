Риелтор оценил шанс получить скидку на аренду жилья на фоне пандемии

Москва, 12 октября. Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов оценил шансы получить скидку на аренду жилья на фоне угрозы нового карантина. Эксперт считает, что пока цены снижать никто не будет, пишет «Ридус».

Квартиросъемщики считают, что имеют право просить снизить ежемесячный платеж за жилье. Однако собственники вряд ли готовы пойти навстречу.

«Рынок арендного жилья восстановился по сравнению с весной. Думаю, позитивным ответом арендодатель не порадует», — считает Самойлов.

Снижения цен на рынке недвижимости пока нет. Пока нет жестких ограничений, цены останутся на прежнем уровне, добавил эксперт.

Самойлов добавил, что при новом карантине возможно падение цен на жилье в районе 20-25%. Те арендодатели, которые ранее не снижали цену, теряли жильцов.

Член Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев заявил, что в российской столице некоторые собственники снизили цены на 70%. Больше всего пострадали владельцы жилья среднего класса.

Многие москвичи начали снимать квартиру с компаньоном. Даже малознакомые люди арендуют жилье на двоих. Это помогает значительно снизить финансовую нагрузку, пояснил Вихлянцев.