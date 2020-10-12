Минздрав РФ объяснил отсутствие COVID-тестов для онкобольных в Перми

Пермь, 12 октября. Представитель Минздрава России отреагировал на жалобы пациентов онкологического центра в Перми и объяснил отсутствие там бесплатных COVID-тестов, передает «Ридус».

Ранее Telegram-канал Mash пообщался с женщиной, назвавшейся пациенткой пермского онкоцентра. Она заявила, что вынуждена проверяться на коронавирус за деньги, поскольку из-за наплыва больных появилась нехватка бесплатных тестов, а без справки ее не принимают в городских поликлиниках. Врачи, по ее словам, записывают на тестирование без конкретной даты, а проверяться на COVID-19 ей нужно каждые 20 дней.

Другой житель Перми заявил, что в этом онкоцентре были случаи заболевания коронавирусом среди врачей. Причем большинство COVID-положительных сотрудников также делали тесты за свой счет. Министр здравоохранения края Оксана Мелехова, по его словам, в курсе ситуации.

В Минздраве не оставили жалобы граждан без внимания. Представитель ведомства обратил внимание, что инцидент произошел в частном медицинском учреждении.

«Это поликлиника, причем частная. Частники могут делать, что хотят», — констатировал он.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии коронавируса в стране провели свыше 51,1 миллиона лабораторных исследований, в том числе 409 тысяч — за последние сутки. Бесплатных пунктов для сдачи тестов немало, в одном только Санкт-Петербурге их больше сотни. В целом, в России помимо 109 лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в 585 лабораториях при государственных медицинских организациях и 158 лабораториях частной формы собственности.