Москва, 12 октября. Технический эксперт Юрий Антипов в результате нового расследования подтвердил, что ложность версии СБУ в деле крушения MH-17 раскрывает автобус из военизированной колонны и меняющий цвет ЗРК «Бук». Об этом сообщил New Inform.

Фальсификаторы с Запада утверждают, что на видео зафиксировано движение единой колонны. Но если внимательно посмотреть видео, то можно увидеть, что автобусы в колонне меняются.

А вот так этот же автобус выглядит спустя 10 минут.

Кажется, что это тот же пазик, хотя различия в конструкции очевидны.

Также на видео Антипов увидел, что все установки ЗРК «Бук» на тягачах, но без ракет, при том, что автор видео утверждает, что он перевозил ракеты. Эксперт обратил внимание и на то, что части комплексных установок на видео часто меняют цвет, как будто при переходе через границу Украины ЗРК еще и поменял свой окрас. Эксперт уверен, что маршрут «Бука», который выехал из-под Курска в составе колонны, а затем по каким-то причинам в одиночестве пересек границу с Украиной (и все это под прицелом видеокамер) — это не более чем компиляция.

Все эти кадры, по мнению Антипова, сфабрикованы, чтобы доказать наличие российского «Бука» на Украине и его выстрела по самолету рейса МН-17. Но при внимательном рассмотрении все доказательства рушатся, как бы ни пытались «голландские СМИ и их украинские подпевалы» обвинить Россию в гибели 298 человек.

Ранее Антипов также приводил доказательства того, что все визуальные материалы, которые использовались в склейке с маршрутом ЗРК, были сняты в абсолютно разные периоды времени и взяты из нескольких источников.