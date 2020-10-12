ОПГ медиков продавала похищенные из онкоцентров препараты в РФ и на Украине

Санкт-Петербург, 12 октября. Преступная группировка медиков во главе с Сергеем Войтовичем из Петербурга продавала похищенные лекарства для онкобольных по России и Украине без лицензии. Об этом сообщил источник ФАН.

«Наворованные препараты Войтович продавал и по всей России, и по Украине как физическое лицо без всяких лицензий. Пересылал лекарства или почтой России, или транспортными компаниями. Никаких налогов, естественно, не платил», — отметил источник.

Сотрудники МВД пресекли деятельность ОПГ из старшего и младшего медицинского персонала больниц Петербурга и Ленобласти, уличенную в хищении дорогостоящих лекарств для онкобольных.

ОПГ похищала из лечебных онкологических учреждений препараты, закупаемые в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». В преступную группу входили 16 человек, в том числе медперсонал 13 химиотерапевтического отделения и онкологического отделения № 3 СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», «Клиники НИИ детской онкологии, гематологии, трансплантологии им. Р.А. Горбачевой», ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова», ГБУЗ «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер».

«Действуя совместно и по предварительному сговору, похищали из медицинских учреждений лекарственные препараты, применяемые для лечения онкологических больных, в дальнейшем перепродавали их в рамках государственных закупок», — отметили в ведомстве.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о краже. В понедельник в судах Центрального, Петроградского и Адмиралтейского районов Петербурга изберут меру пресечения членам ОПГ.

