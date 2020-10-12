Доктор Комаровский дал неутешительный прогноз по коронавирусу

Москва, 12 октября. Врач и телеведущий Евгений Комаровский признал свою ошибку в первоначальном прогнозе окончания пандемии и представил новые неутешительные сведения. В своем Telegram-канале он написал, в 2021 году человечество не сможет побороть инфекцию.

Он объясняет, что прогнозировать что-либо в сложившейся ситуации весьма непросто. Ранее он называл сроками окончания COVID-19 1 мая или 1 июня — в худшем случае. Он объясняет перемену прогнозов — не оправдались, по его словам, надежды на ультрафиолет и открытое пространство.

«Потому, что мы — и это глобально — переоценили возможности контактной передачи вируса (все эти санитайзеры, мытье рук) и недооценили влияние аэрозольной передачи, возможности вируса накапливаться в воздухе и оставаться в нем длительное время в условиях, когда нет адекватного воздухообмена в помещении», — написал Комаровский.

Также он отметил негативную роль кондиционеров в распространении вируса. В период самоизоляции, когда нужно было находиться на улице под ультрафиолетом, люди сидели дома под кондиционерами. Они только гоняют воздух, не обеззараживая его, что не является полноценной очисткой.

Позиция врача-педиатра по ограничительным мерам жесткая. Он уверен, что страны должны закрывать границы и не снимать ограничения, пока не выработается иммунитет у 60–80% населения. А закончится пандемия коронавируса после создания безопасной вакцины.

«По моим расчетам, если будет эффективная вакцина, то это все закончится к концу 2022 года», — считает Комаровский.

Он аргументирует это фактом появления коллективного иммунитета, благодаря которому человечество уже будет относиться к коронавирусу, как к гриппу.

Ранее Евгений Комаровский назвал лучшим способом профилактики COVID-19 занятия футболом.