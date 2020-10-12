Понасенков рассказал, кто затягивает судебный процесс над Соколовым

Публицист Евгений Понасенков считает, что сторона защиты историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, будет давить на жалость в суде для снижения срока. Он не исключил, что Соколову помогают затягивать процесс «закулисные дружки», вместе с которыми тот занимался исторической реконструкцией. Но если Соколову дадут большой срок, он может рассказать правду о друзьях, которые могут быть связаны с распилом государственных денег. Подробнее — в материале ФАН.

Напомним, Олег Соколов признал свою вину в суде. На допросе историк заявил, что раскаивается в содеянном. Также он признал вину в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В свою очередь шоумен Евгений Понасенков уверен, что Соколову в любом случае нельзя было отвертеться, поскольку его взяли с поличным.

«Сначала они затягивали процесс — это была первая тактика. Теперь они будут давить на жалость, мол, это все произошло случайно. Но заряженный обрез просто так не лежит. Олег действовал по траектории, которая биологически в нем заложена, — как маньяк. Я таких подонков не видел за всю мировую историю», — поделился мнением Понасенков.

Сейчас сторона защиты делает все для снижения срока, констатирует собеседник Федерального агентства новостей.

«Я уверен, что за кулисами ему помогают бывшие дружки. Он ведь занимался ряженными делами — реконструкцией. А на это выделяли государственные деньги. Я так понимаю, был некий распил. Если Соколову дадут большой срок, то он может заговорить. Поэтому все так долго тянется. Убийство произошло год назад, а дело до сих пор тянется. Если бы ему не помогали закулисные дружки, то это так долго бы не тянулось», — пояснил публицист.

Понасенков также напомнил, что Соколов не раз уже привлекался за похожие деяния. К примеру, можно посмотреть на показания Екатерины Пржигодзкой, которая заявила о своем избиении Соколовым еще в 2008 году.

«Соколов ее избивал и угрожал убийством, а затем собирался закопать труп. Это суть его чудовищной натуры. Когда Соколов выйдет из тюрьмы, будет убивать. Я в этом уверен абсолютно. Это обнаглевшее и охамевшее чудовище, но случайно загнанное в угол. Его могли и не поймать», — отметил Понасенков.

Эксперт надеется, что Соколов не выживет в колонии. При этом собеседник ФАН не сомневается, что за такое преступление нужно назначать высшую меру — смертную казнь.

«К сожалению, у нас есть мораторий на нее, но это надо бы сделать. Его дружки определят в тюрьме на какую-нибудь кухню по блату, что на самом деле отвратительно», — добавил шоумен.

Ранее доцент Соколов объяснил, почему стрелял в Анастасию Ещенко. Звуком выстрела он якобы надеялся успокоить свою разбушевавшуюся любовницу.

Громкое убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге. По данным следствия, историк застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина. Он выстрелил в девушку четырежды, каждый раз перезаряжая оружие. На следующий день он попытался избавиться от тела, расчленив его и утопив останки в реке Мойке.