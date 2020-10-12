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Понасенков рассказал, кто затягивает судебный процесс над Соколовым

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Понасенков рассказал, кто затягивает судебный процесс над Соколовым

Публицист Евгений Понасенков считает, что сторона защиты историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, будет давить на жалость в суде для снижения срока. Он не исключил, что Соколову помогают затягивать процесс «закулисные дружки», вместе с которыми тот занимался исторической реконструкцией. Но если Соколову дадут большой срок, он может рассказать правду о друзьях, которые могут быть связаны с распилом государственных денег. Подробнее — в материале ФАН.

Напомним, Олег Соколов признал свою вину в суде. На допросе историк заявил, что раскаивается в содеянном. Также он признал вину в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В свою очередь шоумен Евгений Понасенков уверен, что Соколову в любом случае нельзя было отвертеться, поскольку его взяли с поличным.

«Сначала они затягивали процесс — это была первая тактика. Теперь они будут давить на жалость, мол, это все произошло случайно. Но заряженный обрез просто так не лежит. Олег действовал по траектории, которая биологически в нем заложена, — как маньяк. Я таких подонков не видел за всю мировую историю», — поделился мнением Понасенков.

Понасенков рассказал, кто затягивает судебный процесс над Соколовым

Сейчас сторона защиты делает все для снижения срока, констатирует собеседник Федерального агентства новостей.

«Я уверен, что за кулисами ему помогают бывшие дружки. Он ведь занимался ряженными делами — реконструкцией. А на это выделяли государственные деньги. Я так понимаю, был некий распил. Если Соколову дадут большой срок, то он может заговорить. Поэтому все так долго тянется. Убийство произошло год назад, а дело до сих пор тянется. Если бы ему не помогали закулисные дружки, то это так долго бы не тянулось», — пояснил публицист.

Понасенков также напомнил, что Соколов не раз уже привлекался за похожие деяния. К примеру, можно посмотреть на показания Екатерины Пржигодзкой, которая заявила о своем избиении Соколовым еще в 2008 году.

«Соколов ее избивал и угрожал убийством, а затем собирался закопать труп. Это суть его чудовищной натуры. Когда Соколов выйдет из тюрьмы, будет убивать. Я в этом уверен абсолютно. Это обнаглевшее и охамевшее чудовище, но случайно загнанное в угол. Его могли и не поймать», — отметил Понасенков.

Понасенков рассказал, кто затягивает судебный процесс над Соколовым

Эксперт надеется, что Соколов не выживет в колонии. При этом собеседник ФАН не сомневается, что за такое преступление нужно назначать высшую меру — смертную казнь.

«К сожалению, у нас есть мораторий на нее, но это надо бы сделать. Его дружки определят в тюрьме на какую-нибудь кухню по блату, что на самом деле отвратительно», — добавил шоумен.

Ранее доцент Соколов объяснил, почему стрелял в Анастасию Ещенко. Звуком выстрела он якобы надеялся успокоить свою разбушевавшуюся любовницу.

Громкое убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге. По данным следствия, историк застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина. Он выстрелил в девушку четырежды, каждый раз перезаряжая оружие. На следующий день он попытался избавиться от тела, расчленив его и утопив останки в реке Мойке.

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